Полуголый отец 12 детей прогнал бандита гигантской дудкой

Житель австралийского города Аделаида прогнал взломщика духовым музыкальным инструментом диджериду. Об этом сообщает издание New York Post.

52-летний Ким Абрук (Kym Abrook) проснулся в четыре часа утра от подозрительных звуков в доме. Отец 12 детей искал источник шума и обнаружил вора, в руках которого был его кошелек. Взломщик ринулся на улицу. Австралиец в одних шортах побежал за ним, прихватив попавшийся под руку диджериду.

«Я заметил, что голый бегу быстрее. Ну как, полуголый, — иронично заметил Абрук. — Я был во всей своей красе».

Преподаватель бразильского джиу-джитсу утверждает, что использовал музыкальный инструмент только с целью задержания правонарушителя. Заручившись помощью сына Кайла (Kyle) и товарища по комнате, Абрук загнал вора в соседский двор. Прибывшие полицейские нашли 32-летнего бандита под автомобилем и арестовали его.

«Он быстро выдохся и по пути потерял рубашку. Я хотел ему дать кое-чего, но это точно была не рубашка», — пошутил Абрук, вспоминая погоню за взломщиком.

Диджериду — один из старейших в мире духовых музыкальных инструментов. Представляет собой разновидность натуральной трубы-дудки, на которой методом передувания извлекают звуки. Длина инструмента достигает трех метров.

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