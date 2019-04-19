Девушка отбила мать от бешеной лисы топором и лопатой

Жители американского города Блэрстаун, штат Нью-Джерси, дали отпор бешеной лисе. Об этом сообщает издание The Daily Record.

Инцидент произошел утром 13 апреля. По словам сотрудника отдела по контролю за животными Скотта Хендрикса (Scott Hendricks), женщина зашла в сарай на ферме, чтобы покормить котов. Внутри она обнаружила лису серого окраса и одного убитого питомца. Хищник начал приближаться к фермерше. Та бросила в зверя кошачий корм, но он продолжил преследовать ее.

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Американка побежала в сторону дома, и тогда лиса дважды укусила ее за ногу. На шум отреагировала ее взрослая дочь. Девушка вышла во двор и, приняв зверя за одного из котов, бросила в него топор. Инструмент упал рядом с животным. Затем она схватила лопату и ударила лису по голове.

Несколько мужчин проезжали мимо и услышали на участке крики. Один из пассажиров вышел из машины, пробрался к дому и убил хищника лопатой.

Пострадавшую доставили в больницу и оказали своевременную помощь. 16 апреля власти заключили, что лиса была инфицирована бешенством.

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