Из жизни
 
Последние новости
Раскрыт быт боевиков в последнем оплоте ИГ
Гусман оправдался за несмешной КВН
Россиян признали одной из самых быстро стареющих наций
В Дагестане учитель побил школьника на уроке
Российский клуб оказался самым неточным в Европе
Раскрыты детали сообщения пилота разбившегося самолета
Названы самые знаменитые актеры-коты
Россиян оставят без новых пенсионных возможностей
Названы условия путешествия в прошлое
Новости партнеров

Тысячи кур заклевали лису в курятнике

Перейти в «Мою Ленту»

Во Франции куры убили лису, которая забралась в курятник. Об этом сообщает издание Ouest France.

Инцидент произошел в ночь на 7 марта в провинции Бретань на ферме, принадлежащей сельскохозяйственному колледжу. Лиса забралась в курятник, где содержались три тысячи кур, за ней захлопнулась автоматическая дверь. Куры скопом напали на хищника, загнали его в угол и заклевали до смерти.

«У них сработал стадный инстинкт, и они кинулись клевать лису», — заявил представитель учебного заведения Паскаль Даниель (Pascal Daniel). По его словам, на шее животного нашли множество следов от ударов клювами.

Погибшей лисе, по оценкам мужчины, было около шести месяцев. Даниель предположил, что у животного было мало опыта, потому птицам и удалось его одолеть. «Куры могли броситься на лису все вместе, и она, должно быть, запаниковала из-за их количества. Эти птицы могут быть весьма упрямыми, когда объединяются в стаю», — отметил он.

В сентябре прошлого года сообщалось о корове, убившей напавшего на нее льва. Привязанное к дереву животное попыталось убежать от хищника и случайно задушило его веревкой.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Insolite. Surpris par des poules, un renard tué à coups de bec
Разъяренный барсук-медоед напал на леопарда и спас детеныша
Прославившийся в сети петух-гигант нашел себе двух куриц
Корова задушила напавшего на нее льва
Другие материалы рубрики
Из жизни00:02Сегодня
Арнон Родтхонг и Карнсита Родтхонг

«Жених нужен немедленно»

Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13:16Сегодня

Собака преодолела полстраны и оказалась ненужной хозяйке

16:14Сегодня

Дрессированная собака отучила ребенка отвлекаться на телефон

11:31Сегодня

Вор пожалел бедную девушку и вернул награбленное

Из жизни00:0511 марта

Мэри, которая ушла

Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
15:15Сегодня

Весивший полтора центнера британец похудел вдвое ради любви

16:1212 марта

Мужчина случайно угостил друга супом с крысой

14:21Сегодня

Пенсионер полез в драку в ответ на просьбу показать проездной в автобусе

Из жизни00:0126 февраля

Взрыв из прошлого

Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
12:28Сегодня

Пьяный китаец проглотил зажигалку и чудом избежал взрыва желудка

13:5612 марта

Пережившая нападение ягуара посетительница зоопарка извинилась за свое поведение

10:44Сегодня

Пивовар на 46 дней отказался от еды и понадеялся на пиво

Россия
«Спасаясь от побоев, выпрыгивала ночью из окна»
Эти россиянки давно выросли. Но они до сих пор помнят боль, которую им причинила мать
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
В Дагестане учитель побил школьника на уроке
Россиян признали одной из самых быстро стареющих наций
Госдума нашла способ навсегда закрыть хостелы в жилых домах
Актеров-подростков допросили после спектакля о гендерных стереотипах
Все материалы
Мир
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
Раскрыт быт боевиков в последнем оплоте ИГ
Раскрыты детали сообщения пилота разбившегося самолета
ООН рассказала о нарушении прав человека на Украине
Россия обвинила США в подделке «ракетных» отчетов
Дети социализма
Венесуэла отобрала у них еду и надежду на счастье. Теперь они выживают на улицах
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
Все материалы
Бывший СССР
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0«Это не война, а мясорубка»
Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Эльфы против троллей
Прибалтику атакуют кремлевские боты. Их сдерживают «стражи» и украинские легионеры
Россия исключила вариант нападения на Белоруссию
Украина обвинила Россию в создании «фабрики троллей» в ЛНР
Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину
Саакашвили рассказал о готовности Порошенко обменять Крым на вступление в ЕС
Все материалы
Экономика
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
«Яндекс.Такси» решил раздавать деньги водителям
Россиян оставят без новых пенсионных возможностей
В США нашли способ «по-настоящему» освободить Европу от России
Фонд арестованного в Москве инвестора из США помог наказать Россию за Венесуэлу
В России потратят сотни миллионов рублей на эксперимент с транспортом будущего
Россияне испугались безработицы из-за нашествия машин
Все материалы
Силовые структуры
«За отказ бунтовать — расправа»
Как малолетние преступники пошли на бунт в колонии ради уважения авторитетов
«Нормальные люди не улыбаются во время секса»
Создатель первого российского порно — о лазейках в законе, обысках и смерти секс-индустрии
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ пришла с обысками к кинологам МВД
Появились подробности смертельной перестрелки в Волгоградской области
Российских депутатов арестовали за визит к прокурору в неприемный день
Главный обнальщик России Сережа Два Процента досрочно вышел из тюрьмы
Все материалы
Наука и техника
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
«Все произошло так внезапно»
Как в НАСА допустили самую страшную катастрофу в истории космонавтики
Физики опровергли существование объективной реальности
«Роскосмос» открестился от разработки «антигравитационного двигателя»
Воскрешена часть сибирского мамонта
Раскрыты сроки первого пуска «Циркона» с корабля
Побеждены вызывающие старение генетические паразиты
Все материалы
Спорт
Норвежская ракета
В мировом биатлоне новый король. Он уничтожил Фуркада и выиграл Кубок мира
Российский клуб оказался самым неточным в Европе
Нурмагомедов вошел в число самых популярных атлетов мира
Стала известна зарплата Зидана в «Реале»
Английский футболист повторил трюк Аршавина и забил
Футболист одним касанием забил гол со своей половины поля
«Спартак» позвал уволенного Карреру на матч против «Зенита»
Все материалы
Культура
Неизвестная Германия
Этот фотограф показал миру правду о жизни немцев
Только о любви
От техно-принца до ранней Гречки и эротических баллад — главные альбомы недели
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Люсьен Фрейд «Девушка с белой собакой», 1950-1951 гг.Цветное месиво и разорванный рот
Эти художники увидели в человеческом теле искореженную войной плоть
Названы самые знаменитые актеры-коты
Юлию Началову ввели в искусственную кому
Представитель Киркорова высказался о «причастности» Галкина к теракту
Все материалы
Интернет и СМИ
«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»
Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
«Заказ» Галкиным убийства Киркорова насмешил пользователей сети
Совет Федерации одобрил закон о фейковых новостях
Прощай, оружие!
Легендарный фотограф ненавидел войну и показал ее худшую сторону
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
В сети назвали самые странные и опасные заблуждения
Раздевающиеся на камеру модели рассказали о баснословных заработках
Все материалы
Ценности
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
«Я занималась феминизмом еще до того, как это стало модно»
Ксения Собчак зарабатывает миллионы, защищает женщин и прощает долги
Украинка сняла «единственную красавицу семьи Кардашьян» в купальнике
Кейт Миддлтон надела блузку задом наперед и вышла в свет
Чернокожая модель публично отругала парикмахеров за отказ ее причесать
Меган Маркл смирилась с дешевыми колготками
Все материалы
Путешествия
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Турист разозлился на загулявшую по барам жену и утопил сына
Удар молнии в самолет сняли на видео из салона
США отказались запрещать полеты Boeing 737 MAX
Назван худший в мире город для проживания
Все материалы
Из жизни
Арнон Родтхонг и Карнсита Родтхонг«Жених нужен немедленно»
Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
Собака преодолела полстраны и оказалась ненужной хозяйке
Дрессированная собака отучила ребенка отвлекаться на телефон
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Весивший полтора центнера британец похудел вдвое ради любви
Пенсионер полез в драку в ответ на просьбу показать проездной в автобусе
Все материалы
Опа, Гангам-стайл!
Представительские седаны из Кореи: от лицензионных копий до люксовых суббрендов
Адский Гелик и другие способы потратить 40 миллионов
Посмотрите, во что превращают дорогие машины ведущие тюнинговые конторы
С одного взгляда
Выясняем, что произошло с седаном Hyundai Elantra после обновления
Самые угоняемые кроссоверы
15 самых любимых вседорожников российских угонщиков
Роторный двигатель стал частью новой гибридной установки Mazda
В 2019 году концерн Volkswagen представит 90 новинок
В России появились Toyota Land Cruiser 200 и Prado с заводским тюнингом
Все материалы
Дом
Не лишние, а запасные
Зачем Илон Маск и российские олигархи берут ипотеку
Никого нет дома
Этот фотограф знает, как одиночество выглядит со стороны
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Жилье в Крыму подорожало в 2,5 раза
Эксперты предупредили о растущих рисках по ипотеке
В Москве рухнул спрос на съемное жилье
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Москвы
Все материалы