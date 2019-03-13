Тысячи кур заклевали лису в курятнике

Во Франции куры убили лису, которая забралась в курятник. Об этом сообщает издание Ouest France.

Инцидент произошел в ночь на 7 марта в провинции Бретань на ферме, принадлежащей сельскохозяйственному колледжу. Лиса забралась в курятник, где содержались три тысячи кур, за ней захлопнулась автоматическая дверь. Куры скопом напали на хищника, загнали его в угол и заклевали до смерти.

«У них сработал стадный инстинкт, и они кинулись клевать лису», — заявил представитель учебного заведения Паскаль Даниель (Pascal Daniel). По его словам, на шее животного нашли множество следов от ударов клювами.

Погибшей лисе, по оценкам мужчины, было около шести месяцев. Даниель предположил, что у животного было мало опыта, потому птицам и удалось его одолеть. «Куры могли броситься на лису все вместе, и она, должно быть, запаниковала из-за их количества. Эти птицы могут быть весьма упрямыми, когда объединяются в стаю», — отметил он.

В сентябре прошлого года сообщалось о корове, убившей напавшего на нее льва. Привязанное к дереву животное попыталось убежать от хищника и случайно задушило его веревкой.

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