Разъяренный барсук-медоед напал на леопарда и спас детеныша

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями схватки между леопардом и барсуком-медоедом. Канал Kruger Sightings опубликовал на YouTube кадры, снятые гидом Сахарой Вульфсон (Sahara Wulfsohn).

На глазах людей леопард подкрался к детенышу барсука-медоеда, который сидел на расстоянии десяти метров и не замечал опасности, пока хищник не бросился на него. Шум привлек внимание его матери. Барсучиха бросилась на леопарда и, несмотря на разницу в размерах, с легкостью обратила его в бегство.

По утверждению Вульфсон, детеныш пережил нападение. Туристы потеряли его из виду, когда мать взяла его за загривок и утащила в нору. «Барсучонок, вероятно, сломал переднюю правую лапу, но почти наверняка выживет благодаря силе и защите своей матери», — пишет женщина.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В 2007 году сообщалось, что среди жителей иракского города Басра распространился слух о том, что британские солдаты завезли и выпустили на волю барсуков-людоедов. После того, как нескольких животных убили местные фермеры, выяснилось, что это обыкновенные барсуки-медоеды.

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