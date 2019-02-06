Из жизни
 
Последние новости
Взрыв дома в Магнитогорске объяснили попыткой сэкономить
В сети поделились секретами по привлечению внимания девушек
В Кремле заявили об отсутствии юридических претензий к Януковичу
Датчанина посадили в России за проповедь
Названы сроки ухода половины сил США из Афганистана
Найден самый популярный общественный туалет
На Украине запутались в стадии готовности стены на границе с Россией
Россия одолжит Кубе миллионы евро на оружие
Россия «ударила» по Камчатке баллистической ракетой РС-24 «Ярс»
Новости партнеров

Разъяренный барсук-медоед напал на леопарда и спас детеныша

Перейти в «Мою Ленту»

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями схватки между леопардом и барсуком-медоедом. Канал Kruger Sightings опубликовал на YouTube кадры, снятые гидом Сахарой Вульфсон (Sahara Wulfsohn).

На глазах людей леопард подкрался к детенышу барсука-медоеда, который сидел на расстоянии десяти метров и не замечал опасности, пока хищник не бросился на него. Шум привлек внимание его матери. Барсучиха бросилась на леопарда и, несмотря на разницу в размерах, с легкостью обратила его в бегство.

По утверждению Вульфсон, детеныш пережил нападение. Туристы потеряли его из виду, когда мать взяла его за загривок и утащила в нору. «Барсучонок, вероятно, сломал переднюю правую лапу, но почти наверняка выживет благодаря силе и защите своей матери», — пишет женщина.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В 2007 году сообщалось, что среди жителей иракского города Басра распространился слух о том, что британские солдаты завезли и выпустили на волю барсуков-людоедов. После того, как нескольких животных убили местные фермеры, выяснилось, что это обыкновенные барсуки-медоеды.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Разъяренный леопард ворвался в деревню и покалечил людей
Ученые нашли обладателя самых длинных сперматозоидов
Иракцев испугали барсуки-людоеды
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01 5 февраля

Роковое порно

Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
20:53 5 февраля

Дата смерти матери принесла американцу два крупных выигрыша

07:59Сегодня

Контрабандисты попытались похитить 1200-летнюю книгу

06:34Сегодня

Девушка посетила маникюрный салон и лишилась фаланги пальца

Из жизни00:0115 января

«Русских здесь очень любят»

История россиянки о жизни в Греции
08:44Сегодня

Медведь съел наркомана

12:16Сегодня

«Самая одинокая» собака Великобритании застряла в приюте

11:08Сегодня

Пробегавший по парку мужчина сразился с пумой и выжил

Из жизни00:0331 января

«Некоторые сходят с ума»

Матери калечат маленьких девочек из-за внимания мужчин. Их клеймят и заставляют толстеть
21:26 5 февраля

Воры опустошили гигантское хранилище алмазов и уползли по узкому тоннелю

18:24 5 февраля

Найдены похищенные сокровища шведского короля

19:39 5 февраля

Косметолог разглядела на теле клиентки признак рака и спасла ей жизнь

Россия
«Чиновника нужно облить грязью и матом?»
Сенатор Клишас о том, как хочет защищать государство и свободу слова новыми запретами
«Закидывают в машины как овец»
Кавказцы объявили войну традиции похищать невест. Остановит ли это дерзких женихов?
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Как изменится жизнь россиян с февраля
Лекарства для неизлечимо больных, новый штраф за скорость и устойчивый интернет
Школы Кузбасса вновь проверят после сообщений о голодных обмороках
Россия объявила о победе над краснухой
Завуч российской школы пригрозила детям «пустить их на колбасу»
Все материалы
Мир
«Мы признаем, что вымираем»
Их выгнали из России сто лет назад. Они пережили все тяготы, но остались русскими
Названы сроки ухода половины сил США из Афганистана
В Косово приготовились отдать Сербии часть земли
Во Франции учредили день памяти геноцида армян
Наследие команданте Чавеса
Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции
Судьба генерала
Этот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
Трамп похвастался своими успехами
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоВерный союзник
Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
Медведчук рассказал о политических репрессиях на Украине
Украинский министр констатировал открытие ящика Пандоры
В Молдавии назвали условие отказа от возвращения Приднестровья
Украина сообщила о стремительном падении пассажиропотока с Россией
Генпрокуратура Украины не исключила репрессий против оппозиции
На Виктора Медведчука завели уголовное дело о госизмене
Все материалы
Экономика
Кайфовый товар
Они зарабатывают миллионы, даря эмоции и побеждая скуку
Трамп заложил фундамент для новых торговых войн
России предложили реформировать ОПЕК
Авиакомпания «Россия» презентовала новое меню для рейсов из Пулково
Российская экономика недосчиталась технологий
Россия и Иран придумали способ насолить США
Уволен глава крупной российской госкомпании
Все материалы
Силовые структуры
«Он истерично захохотал, а я чуть не потеряла сознание»
Россиянин провел 10 лет в психбольнице за жестокое убийство. А выйдя на волю, стал врачом
Рауль Арашуков«Везде у него были свои люди»
Газовый король Кавказа крал миллиарды и устранял неугодных. Его земляки знали, но молчали
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российскую пианистку обвинили в торговле героином
Полицейские попались на массовой продаже водительских прав таксистам
Силовики пришли к российским сектантам
Сообщники «газового короля» Арашукова успели скрыться
Все материалы
Наука и техника
Крестьяне записываются в колхоз. 1930 год«Превратить крестьянина в колхозного раба»
Зачем Сталин украл идеи Троцкого и разграбил русскую деревню
Забитое старое
Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
К России задумали присоединить территории Луны
Россия «ударила» по Камчатке баллистической ракетой РС-24 «Ярс»
Все материалы
Спорт
«Он добился всего. Выше уже некуда»
Звезда главного спорта Америки снова круче всех. Ему 41 год, и он продолжает побеждать
Овечкин оценил свой бомбардирский рекорд в НХЛ
Новичка российского футбольного клуба обвинили в изнасиловании
Проигравший половину боев друг Макгрегора причислил себя к лучшим в ММА
Кадыров подарил отцу Нурмагомедова Mercedes
«Спартак» укомплектовался
Овечкин побил рекорд Федорова в НХЛ
Все материалы
Культура
Москва. 18 июня 1996 года. Дэвид Боуи в аэропорту Шереметьево «Трамп три часа сидел на ступеньках Кремля, а потом пил водку»
Она 40 лет привозит в Россию самых крутых музыкальных звезд мира и знает все их секреты
Под музыку хип-хопа
Децл умер после концерта. Ему было 35 лет
Они настоящие
Этот знаменитый фотограф делает из снимков безумные фантастические картины
Звезда «Списка Шиндлера» объяснил свое желание убить темнокожего
Отец Децла извинился перед сыном
Вышел посмертный клип Децла
Трамп в 1996 году помог вылечить Тину Тернер водкой в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
«Поганый рот свой закрой!»
Шурыгину вновь вернули на экраны. Почему на телевидении не могут от нее отстать?
Веселая мать помогла парню с Tinder привлечь внимание девушек
Теряют хватку
Почему самая дорогая реклама в мире пугает и разочаровывает
Киселев объяснился за зачитанный в эфире телеканала рэп
Пенсионер благодарил каждого зрителя на YouTube и обрел миллион друзей
Российской телеведущей Ивлеевой запретили въезд на Украину
Киселев рассказал о своей вилле в Крыму
Все материалы
Ценности
Опиум для богачей
Как знаменитый модельер заставил весь мир полюбить Китай
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
«Я никогда не видела такой ужасной публики»
Шампанское, икра и соболя. Как отдыхают в Давосе банкиры и миллиардеры
Фотограф спровоцировал подростков отфотошопить селфи для Instagram и ужаснулся
В России создали православный телефон
Получавшая миллионы топ-модель стала бомжом
В мужской одежде появился новый несуразный тренд
Все материалы
Путешествия
Другая Европа
Соль, лев и чертовщина. Что посмотреть в Болгарии вместо пляжей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Похмелья здесь не бывает»
Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
Главу Ростуризма уволили
Цвет воды в роскошном дорогом отеле разъярил туриста
Мать публично унизила раздраженного ее дочерью мужчину
Самолет с пассажирами трижды возвращался в аэропорт вылета из-за поломки
Все материалы
Из жизни
Роковое порно
Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Контрабандисты попытались похитить 1200-летнюю книгу
Разъяренный барсук-медоед напал на леопарда и спас детеныша
Медведь съел наркомана
Пробегавший по парку мужчина сразился с пумой и выжил
Воры опустошили гигантское хранилище алмазов и уползли по узкому тоннелю
Все материалы
Вести с другой планеты
Как обновился Passat и почему это так важно для «Фольксвагена»
Reventon на минималках
Забытый концепт-кар Honda, проживший несколько жизней
Законы больших денег
Как заслужить право на покупку эксклюзивного гиперкара
Невезучая
Как молодая американка попала в 26 аварий не по своей вине
Skoda показала первую фотографию интерьера кроссовера Kamiq
Новый Ford F-150 Harley Davidson покажут на автосалоне в Чикаго
Названы претенденты на титул лучшего автомобиля в мире
Все материалы
Дом
Дорогие мои
Цены на квартиры в Москве рекордно подскочили. И это еще не конец
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
«Это просто тихий ужас»
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Россиянин приютил 400 человек и отправился под суд
Названы любимые районы покупателей жилья в Подмосковье
Раскрыта стоимость самого дорогого жилья на Рублевке
Названы города мира с быстро дорожающим жильем
Все материалы