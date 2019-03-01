Полицейский встретил бешеную лису и получил пулю в грудь

В американском населенном пункте Ваворсинг, штат Нью-Йорк, полицейский случайно выстрелил в себя, когда убегал от бешеной лисы. Об этом пишет Associated Press.

24-летний сотрудник полиции Гарольд Нануверо (Harold Nunuvero) прибыл в Ваворсинг, чтобы проверить сообщение о замеченной там бешеной лисе. Когда он нашел животное, лиса бросилась на него. Нануверо попытался скрыться от нее и прыгнул через ограду, но зацепился ногой и полетел вверх тормашками. При ударе о землю его пистолет самопроизвольно выстрелил.

Пуля попала в грудь полицейского, но бронежилет спас ему жизнь. В больнице Нануверо оказали первую помощь и отпустили. Лису застрелил его коллега.

В 2018 году сообщалось, что американка из Нью-Джерси задушила бешеную лису. Животное вцепилось ей в ногу, когда она вышла во двор. Женщина схватила лису за морду, а другой рукой сжимала ей шею, пока та не перестала подавать признаки жизни.

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