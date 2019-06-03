Бесстрашная женщина отбилась от вооруженного бандита голыми руками

В Индии женщина самостоятельно отбилась от вооруженного вора. На ролик с камеры видеонаблюдения обратил внимание таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел 29 мая в городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш. На кадрах видно, как байкер в шлеме останавливается на проезжей части и высаживает пассажира с банданой на лице. Мужчина подходит к индианке, достает пистолет и приказывает ей отдать цепочку.

Бесстрашная женщина не растерялась и напала на бандита. Она побежала вслед за вором, однако тот сел на припаркованный неподалеку мотоцикл и уехал.

Полиция начала расследование и определяет круг подозреваемых.

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