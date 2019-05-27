Храбрая девочка защитила мать от грабителя

dailymail.co.uk

В городе Буэнос-Айрес, Аргентина, 11-летняя девочка отбила у вора скутер, который он пытался угнать. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

Инцидент произошел в среду вечером, 22 мая. На записи видно, как к сидящей на скутере женщине подбегает мужчина. Он пытается столкнуть хозяйку с транспортного средства и угнать его.

В этот момент со ступенек спускается маленькая девочка, которая все время наблюдала за происходящим. Она бьет грабителя по лицу, и вместе с мамой они прогоняют мужчину. Девочка хотела пойти за ним, однако женщина удержала ее.

Мать с дочерью подняли упавший скутер и вернулись в здание. По данным издания, вор сбежал и не был арестован.

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