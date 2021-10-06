Спрятавшегося от полиции под пледом вора выдали его большие ступни

Полиция поймала спрятавшегося под пледом в шкафу вора благодаря его огромным ногам

В английском городе Сводлинкоут, находящемся между графствами Лестершир и Стаффордшир, полиция поймала вора, который спрятался под пледом и забыл убрать под него ноги. Об этом сотрудники полиции рассказали в официальной Facebook-группе участка.

В понедельник, 4 октября, полицейские патрулировали улицы в поисках преступников, которые находятся в розыске. Они приехали в место, где, предположительно, орудовал вор, и решили провести обыск на территории возле дома и в самом доме.

Вор оказался не слишком изобретательным и решил спрятаться в шкафу под пледом. Однако высокий рост и большой размер ног мужчины не позволили ему целиком укрыться в убежище: из-под пледа торчали огромные ступни, которые и выдали его полиции.

36-летнего преступника взяли под стражу. «Если вы будете убегать от полиции Сводлинкоута, то попадете в тюрьму уставшим от погони. В данном случае человек заранее приготовил себе одеяло для сна в камере», — пошутил сержант полиции.

Подписчики страницы, многие из которых живут в Сводлинкоуте, поблагодарили полицейских за хорошую работу и посмеялись над необычным задержанием преступника.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Ранкорн, графство Чешир, обнаружила в детской вооруженного грабителя и самостоятельно выгнала его из дома. Выяснилось, что мужчина украл из дома наручные часы.