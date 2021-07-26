Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в Ставрополе

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал обвиняемого в убийстве заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Руслана Абовяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью.

Суд пришел к выводу, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению. Обвиняемый будет находиться под стражей до 24 сентября 2021 года.

Ибрагима Симбаригова признали виновным по статьям 105 УК РФ («Убийство по найму») и 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия»). Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.

В ходе допроса Симбаригов дал признательные показания.

Мужчина уже был ранее судим за убийство, в 2020 году освободился с мест лишения свободы.

Ранее сообщалось, что личность второго подозреваемого в убийстве полицейского установлена. В настоящее время 44-летний Заурбек Кениев объявлен в розыск.

Заместителя начальника уголовного розыска Ставрополя Руслана Абовяна расстреляли 24 июля. От полученных ранений полицейский скончался на месте.

