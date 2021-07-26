Задержанному по делу об убийстве полицейского в Ставрополе предъявлено обвинение

Первому задержанному по делу об убийстве заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя Руслана Абовяна предъявлено обвинение. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews с ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

Ибрагим Симбаригов дал признательные показания.

По данным Telegram-канала издания Baza, второй подозреваемый — Заурбек Кениев — выслеживал полицейского больше недели. Для слежки за своей жертвой он заранее приобрел подержанный автомобиль. 23 июля ночью подозреваемый расстрелял Руслана Абовяна из двух пистолетов — Макарова и Стечкина. Во время стрельбы второй пистолет вышел из строя, тогда Кениев продолжил стрелять в Абовяна из пистолета Макарова. Кениев на данный момент еще не задержан.

Подельник Кениева Ибрагим Симбаригов выполнял роль водителя. Он рассказал следователям, что застрелил Абовяна из мести за уроженца Чечни Джамбулата Дадаева, убитого в ходе спецоперации ставропольских полицейских в 2015 году. В задержании Дадаева принимал участие и Абовян.

Ранее управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю сообщало, что личность второго подозреваемого в убийстве установлена. 44-летний Заурбек Кениев объявлен в розыск.

Замначальника уголовного розыска Ставрополя Руслан Абовян был расстрелян 24 июля и скончался от полученных ранений.