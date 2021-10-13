Пытавшийся устроить стрельбу у отдела полиции в Москве объяснил свой поступок

СКР: задержанный с оружием у ОМВД в Москве желал погибнуть в перестрелке с полицейскими

Мужчина, задержанный с оружием у отдела МВД Преображенского района Москвы, на допросе объяснил следователю свой поступок желанием погибнуть в перестрелке с полицейскими. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Обвиняемый, по его словам, надеялся, что полицейские откроют по нему огонь после того, как он наставит на них оружие. При нем была предсмертная записка. Мужчину отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его психическое состояние. Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата СКР. Доклад о ходе следствия потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

По данным СКР, вечером 12 октября пьяный мужчина зашел на КПП отдела полиции и попытался устроить стрельбу, направив на правоохранителей оружие. Его оперативно обезвредили.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Мужчине предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

