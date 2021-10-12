Раскрыты показания выпрыгнувшего из окна здания МВД россиянина

Выпрыгнувший из окна здания ГСУ МВД в Москве россиянин незадолго до происшествия заключил досудебное соглашение со следствием. Его показания во вторник, 12 октября, публикует Telegram-канал «112».

По данным канала, бывший юрист Валерий Кулиш проходил по возбужденному по статье 159 («Мошенничество») УК РФ уголовному делу. В ходе допросов он рассказал, что входил в группировку, убивавшую людей и переписывавшую на себя их имущество. Он рассказал, что знает как минимум о нескольких трупах.

По словам Кулиша, организатор преступлений — его бывший руководитель, объявленный в 2014 году в международный розыск по обвинению в хищении 140 миллионов рублей у Министерства обороны России.

11 октября с одним из членов банды, на которого Валерий Кулиш дал показания, должна была состояться очная ставка. Находившийся под домашним арестом Кулиш приехал в ГСУ МВД на следственные действия. Сначала он ждал в коридоре, а затем решил сбежать из здания, выпрыгнув в окно. По дороге в больницу мужчина скончался.