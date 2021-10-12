В центре Москвы подозреваемый выпрыгнул из окна здания МВД

В центре Москвы фигурант дела о мошенничестве сбежал из здания МВД, выпрыгнув в окно

Подозреваемый в мошенничестве сбежал с очной ставки в главном следственном управлении МВД России по Москве, выпрыгнув в окно. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло на улице Новослободская в центре Москвы. По данным телеканала, против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Он находился под домашним арестом и приехал в МВД на следственные действия. Сначала он ждал в коридоре, а затем решил сбежать из здания, выпрыгнув в окно.

В тяжелом состоянии беглеца доставили в больницу.

Как уточняет Telegram-канал «112», там мужчина скончался. Ранее он работал юристом в Военно-строительном управлении Москвы при Министерстве обороны и уже был судим на 12 лет за мошенничество.