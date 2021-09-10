Российский следователь сумел сбежать с полученной взяткой в три миллиона рублей

В Краснодарском крае следователь полиции сбежал во время проведения оперативно-разыскных мероприятий с взяткой в три миллиона рублей, воспользовавшись автомобилем отца. Об этом сообщил «Комсомольской правде» источник в силовых структурах.

По его словам, 32-летний старший следователь отдела по расследованию тяжких преступлений против собственности потребовал деньги у местного бизнесмена, пообещав не привлекать его к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Коммерсант обратился в правоохранительные органы, заявив о вымогательстве полицейского.

За ним была установлена слежка, и при передаче взятки следователя должны были задержать с поличным. Однако он сумел скрыться с полученной наличностью. При этом следователь не знает, что деньги помечены спецраствором.

На автомобиле Toyota Camry, которая принадлежит отцу, подозреваемый уехал, а затем бросил его на территории краснодарского вуза, где нет камер видеонаблюдения. Внутри салона обнаружены следы люминесцентного вещества, которым помечены деньги.

Сбежавший следователь окончил Волгоградскую академию МВД России в 2011 году. В своей должности он работает чуть больше года. В марте он получил выговор за плохую работу. МВД проводит служебную проверку.