Полковник МВД потребовал с россиян 40 миллионов рублей под угрозой дела

В Краснодаре задержали полковника полиции, который требовал взятку в 40 миллионов рублей

В Краснодаре задержали полковника МВД по подозрению в вымогательстве 40 миллионов рублей с двоих мужчин, угрожая им возбуждением дела об организованной преступной группе (ОПГ). Об этом сообщает издание Baza.

Задержанный занимает должность заместителя начальника информационного центра управления МВД по Краснодарскому краю. Его задержали с поличным при получении трех миллионов рублей. Это был первый транш от взятки в 40 миллионов рублей, которые полковник потребовал с двух местных жителей, задержанных за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. По данным полиции, они торговали прегабалином, у них изъяли пять тысяч таблеток. Препарат является противоэпилептическим средством, который обладает противотревожным эффектом.

Мужчинам грозит до восьми лет по этой статье, однако им пообещали вменить более тяжкое обвинение — в организации ОПГ, если они не заплатят деньги.

В отношении полковника, прослужившего в правоохранительных органах 20 лет, возбуждено уголовное дело за посредничество при передаче взятки.