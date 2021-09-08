Российский полковник дослужился до начальника в МВД с липовой справкой из вуза

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности управления МВД Краснодара полковника Германа Ялового. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Про его словам, расследование в отношении полицейского ведется по статье 327 УК РФ («Приобретение заведомо поддельного официального документа»).

По данным следствия, в 2000 году Яловой поступил в Ставропольский университет имени Чурсина, но вскоре был отчислен за прогулы. Он приобрел липовую академическую справку о своем обучении с 1998 по 2000 год по специальности «Юриспруденция» и предоставил документ в Краснодарский юридический институт МВД России. Его зачислили на шестой курс, и в том же году он получил диплом о высшем юридическом образовании.

В 2018 году на основании решения аттестационной комиссии Ялового уволили как несоответствующего занимаемой должности. Оспорив отставку в суде, он проработал в правоохранительных органах до августа 2021 года. По приказу МВД Ялового уволили со службы по отрицательным мотивам.

В ходе расследования дела следователи намерены провести проверку публикаций в прессе о том, что у полковника имеется автомобиль представительского класса, особняк в центре Краснодара и несколько квартир.

С 1997 по 2000 год Яловой служил участковым, а в 2013 году его назначили на должность заместителя начальника следственного управления — начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления МВД по Краснодару.