ФСБ задержала следователя за вымогательство денег по делу об изнасиловании

СКР возбудил дело на следователя из Ейска о вымогательстве 700 тысяч рублей

В Ейске сотрудники ФСБ задержали двух мужчин при получении денег, которые вымогал 26-летний следователь полиции у молодого человека, угрожая ему возбуждением уголовного дела об изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

В отношении следователя из отдела МВД по Ейскому району и двух его знакомых возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, 21-летний подозреваемый сообщил знакомому, что следователь собирается завести на него дело об изнасиловании, если тот не отдаст ему 700 тысяч рублей. Потерпевшему показали подложное постановление о возбуждении уголовного дела, которое изготовил полицейский. Потерпевший сообщил о вымогательстве в ФСБ.

Следователь полиции дал признательные показания, написав явку с повинной. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.