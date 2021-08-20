Россиянам вынесли приговор за похищение людей под видом полицейских

В Иркутске двух членов банды приговорили к срокам за похищение людей и вымогательство

В Иркутске вынесли приговор двум членам банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством под видом сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2019 году банда из восьми человек, в числе которых одна женщина, совершила ряд налетов на россиян. Злоумышленники выбирали место нападения, подъезжали туда на машинах и, представляясь полицейскими, похищали людей. Своих жертв они вывозили в безлюдные места и избивали, требуя деньги.

От действий банды пострадали восемь человек. Группировку задержали сотрудники ФСБ и МВД.

Двух участников преступной группы признали виновными в похищении человека, вымогательстве, участии в банде, незаконном хранении оружия и незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Одного их них приговорили к восьми годам и трем месяцам лишения свободы, другого — к семи годам и шести месяцам. Отбывать наказание они будут в колонии строго режима.

Расследование дела против других членов банды и ее лидера продолжается.