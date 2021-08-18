Похитившие 50 миллионов рублей у пенсионеров члены банды задержаны

В Москве задержали участников группировки, похитивших у пенсионеров 50 миллионов рублей

В Москве полицейские задержали участников группировки, которые подозреваются в хищении 50 миллионов рублей у пенсионеров. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По версии следствия, подозреваемые разработали схему хищения денег у пенсионеров по принципу финансовой пирамиды. Работая из столичного бизнес-центра, злоумышленники звонили потерпевшим и предлагали им вступить в инвестиционный потребительский кооператив. Кроме того, они обещали помочь доверчивым вкладчикам вернуть вложенные в микрофинансовые организации средства. На деле все деньги похищались. Общий ущерб составил более 50 миллионов рублей.

Во время обысков в квартирах подозреваемых изъяты мобильные телефоны, предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В настоящее время четверых участников банды заключили под стражу. Остальным девятерым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.