Фигурантов дела о вымогательстве денег у вора в законе Васи Воскреса осудили

В Москве осудили фигурантов дела о вымогательстве 300 тысяч долларов у Василия Христофорова, известного в криминальном мире как вор в законе Вася Воскрес. Об этом в четверг, 24 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.

По данным суда, предпринимателя Алексея Добрынина лишили свободы на три года и шесть месяцев, адвокат Александр Вершинин получил два года и шесть месяцев. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Вершинина также лишили права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет.

Организовал аферу в отношении вора в законе, проживающего в Италии, бывший сотрудник главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД подполковник Владислав Шаповалов. Еще на стадии следствия он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и в особом порядке был осужден на три года лишения свободы

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12 мая бывший полицейский выступил в Никулинском суде свидетелем обвинения, однако заявил о непричастности Вершинина к мошенничеству в отношении Христофорова. Он сообщил, что планировал поделить полученные с вора в законе деньги с Добрыниным, а адвоката Вершинина они использовали «втемную».

Шаповалов сам изготовил подложную оперативную справку, предъявил ее Вершинину, который многие годы был адвокатом Воскреса, и убедил его, что на основании этого документа против авторитета будет возбуждено уголовное дело по статьям 210 («Организация преступного сообщества») и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. За прекращение дела Шаповалов потребовал 300 тысяч долларов.

Возмущенный суммой, Вася Воскрес поручил ведение переговоров своему представителю Станиславу Воротникову, который передал информацию о вымогательстве со стороны полицейского в ФСБ. Под контролем оперативников Воротников договорился с Александром Вершининым о передаче взятки. В момент получения денег адвоката задержали.