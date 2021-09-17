Беглеца из российской колонии поймали спустя три дня

В Омской области полиция установила местонахождение и задержала осужденного, сбежавшего несколько дней назад из колонии-поселения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В дежурную часть вечером 16 сентября поступила информация о том, что в районе Русско-Полянского тракта замечен мужчина, который по приметам схож с беглецом. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Подозреваемый, увидев полицейских, попытался скрыться, но был пойман во дворе ближайшего микрорайона.

Возбуждено уголовное дело в отношении задержанного по статье 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы»). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угон, вымогательство, разбой, незаконный оборот оружия и убийство.

13 сентября стало известно о побеге заключенного из колонии-поселения №13, куда он был этапирован из омской ИК №6 для отбытия оставшейся части наказания. Исчезновение осужденного заметили сотрудники во время проверки.