Четырем сбежавшим из подмосковного ИВС вынесли приговор

Суд приговорил четырех сбежавших из ИВС в Истре к пребыванию в колонии от шести до 11 лет

Истринский городской суд Московской области вынес приговор четырем мужчинам, сбежавшим в августе из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) вместе с Александром Мавриди. Последний обвиняется в убийстве владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова, пишет «Коммерсантъ».

Суд признал четверых мужчин, сбежавших из ИВС в Истре, виновными в краже и хищении оружия. Их приговорили к заключению в колонии на срок от шести до 11 лет. Согласно информации следствия, мужчины грабили дома обеспеченных людей в Московской и Тверской областях.

Уроженцев Молдавии Ивана Цуркану, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Николая Тетерю признали виновными в краже (статья 158 Уголовного кодекса России), грабеже (статья 161) и хищении либо вымогательстве оружия (статья 226). По данным прокуратуры, они совершили десять краж и два грабежа.

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Московской областной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила, что Бутнару признали организатором преступной группы. Его приговорили к наибольшему сроку — 11 годам колонии строгого режима. Двое обвиняемых получили по шесть лет общего режима, еще один — шесть лет 11 месяцев строгого режима.

Отмечается, что прокуроры запрашивали для Бутнару 13 лет, а для его сообщников — от девяти до 11 лет.

В ночь на 6 августа из подмосковного изолятора совершили побег пятеро заключенных. Предполагается, что они открыли дверь гаечным ключом. Четверых из пяти сбежавших из изолятора задержали еще в августе.