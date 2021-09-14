Допрос беглеца из подмосковного ИВС попал на видео

Сбежавший из ИВС подмосковной Истры Александр Мавриди дал следователю признательные показания. Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео допроса задержанного беглеца на своем YouTube-канале.

На кадрах показан Мавриди в наручниках. Он представляется следователю. Видны изъятые у задержанного деньги, а также замок с входной двери в камеру, который был взломан арестантами.

Мавриди предъявлено обвинение по статье 313 УК РФ («Побег из-под стражи»). Он рассказал, что на протяжении месяца прятался в заброшенных домах в Москве и области. В его рюкзаке были найдены деньги в разной валюте: три тысячи долларов, полторы тысячи евро и 70 тысяч рублей. После допроса Мавриди отправили в изолятор временного содержания.

Мавриди — последнего из пяти сбежавших из ИВС Истры — задержали вечером 13 сентября в Москве. Его искали больше месяца.

В ночь на 6 августа из подмосковного изолятора совершили побег пятеро заключенных: Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. Предположительно, им удалось открыть дверь при помощи гаечного ключа. Четверо из пяти сбежавших из изолятора заключенных были задержаны еще в августе.

Мавриди находился под стражей в ИВС Истры по обвинению в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, которое было совершено в ночь на 2 ноября. Бизнесмен с сожительницей были в бане, когда туда ворвались двое неизвестных в масках, вооруженных арбалетом и ружьем. Предположительно, одним из них был Мавриди. Они связали хозяину и его подруге руки, угрожали, пытали, требуя деньги, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову.