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Допрос беглеца из подмосковного ИВС попал на видео

СКР опубликовал видео допроса задержанного после побега из ИВС Истры Мавриди
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Сбежавший из ИВС подмосковной Истры Александр Мавриди дал следователю признательные показания. Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео допроса задержанного беглеца на своем YouTube-канале.

На кадрах показан Мавриди в наручниках. Он представляется следователю. Видны изъятые у задержанного деньги, а также замок с входной двери в камеру, который был взломан арестантами.

Мавриди предъявлено обвинение по статье 313 УК РФ («Побег из-под стражи»). Он рассказал, что на протяжении месяца прятался в заброшенных домах в Москве и области. В его рюкзаке были найдены деньги в разной валюте: три тысячи долларов, полторы тысячи евро и 70 тысяч рублей. После допроса Мавриди отправили в изолятор временного содержания.

Мавриди — последнего из пяти сбежавших из ИВС Истры — задержали вечером 13 сентября в Москве. Его искали больше месяца.

В ночь на 6 августа из подмосковного изолятора совершили побег пятеро заключенных: Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. Предположительно, им удалось открыть дверь при помощи гаечного ключа. Четверо из пяти сбежавших из изолятора заключенных были задержаны еще в августе.

Мавриди находился под стражей в ИВС Истры по обвинению в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, которое было совершено в ночь на 2 ноября. Бизнесмен с сожительницей были в бане, когда туда ворвались двое неизвестных в масках, вооруженных арбалетом и ружьем. Предположительно, одним из них был Мавриди. Они связали хозяину и его подруге руки, угрожали, пытали, требуя деньги, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову.

Предыстория: Беглецу из подмосковного ИВС предъявили обвинение
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