Раскрыты детали поимки скрывавшегося беглеца из подмосковного ИВС

ТАСС: Мавриди заметили в магазине и нашли по видеокамерам и системе распознавания лиц

Заключенный Александр Мавриди, скрывавшийся после побега из подмосковного ИВС, был найден благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Источник в правоохранительных органах раскрыл ТАСС детали поимки беглеца.

По его словам, преступника заметили в магазине на Дубравной улице, а затем отследили его местонахождение при помощи технических средств. Мавриди скрывался на съемной квартире в доме на Дубравной улице, отмечает «Коммерсантъ». Его задерживали бойцы спецназа, он оказал сопротивление, отказавшись сдаваться.

Мужчине провели дактилоскопию, которая подтвердила его личность. После этого Мавриди доставили в здание подмосковного управления Следственного комитета России. Там он провел всю ночь. Следователь допрашивал его несколько часов, уточняет «Известия».

Мавриди — последнего из пяти сбежавших из ИВС Истры — задержали вечером 13 сентября в Москве. Его искали больше месяца.

В ночь на 6 августа из подмосковного изолятора совершили побег пятеро заключенных: Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. Предположительно, им удалось открыть дверь при помощи гаечного ключа. Четверо из пяти сбежавших из изолятора заключенных были задержаны еще в августе.

Мавриди находился под стражей в ИВС Истры по обвинению в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, которое было совершено в ночь на 2 ноября. Бизнесмен с сожительницей были в бане, когда туда ворвались двое неизвестных в масках, вооруженных арбалетом и ружьем. Предположительно, одним из них был Мавриди. Они связали хозяину и его подруге руки, угрожали, пытали, требуя деньги, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову.