Попавшегося полиции беглеца из подмосковного изолятора Мавриди сняли на видео

Кадр: YouTube / Следственный комитет России

Следственный комитет России обнародовал видео со сбежавшим из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) убийцей «колбасного короля» Александром Мавриди, ролик опубликован в YouTube-канале ведомства.

На видео сняли, как мужчину сначала ведут по коридору, а потом допрашивают. Следователь уточняет, по какому делу задержан Мавриди, на что тот отвечает: «За побег из ИВС».

Полиция задержала мужчину в понедельник, 13 сентября. Попавшийся правоохранительным органам Мавриди попытался оказать активное сопротивление, но силовики его обезвредили. Беглеца отвезли в территориальное подразделение Следственного комитета России.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных, в числе которых Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву, сбежали из ИВС в Истре.

По данным следствия, побег был совершен после того, как дежурный изолятора перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по его просьбе и забыл закрыть «кормушку» — люк на двери камеры для подачи пищи. Предположительно, им удалось открыть дверь при помощи гаечного ключа. Четверых беглецов удалось задержать почти сразу. За помощь в поимке Мавриди обещали дать 1,5 миллиона рублей.