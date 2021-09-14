Беглецу из подмосковного ИВС предъявили обвинение

Сбежавший из ИВС Истры Александр Мавриди на допросе у следователя признал вину в побеге из-под стражи. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, беглецу предъявлено обвинение по статье 313 УК РФ («Побег из-под стражи»). Мавриди дал признательные показания, раскрыв обстоятельства подготовки в побегу. Он рассказал, что на протяжении месяца прятался в заброшенных домах в Москве и области. В его рюкзаке были найдены деньги в разной валюте: три тысячи долларов, полторы тысячи евро и 70 тысяч рублей.

Мавриди был найден благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Его заметили в магазине на Дубравной улице, а затем отследили его местонахождение при помощи технических средств. Мавриди скрывался на съемной квартире в доме на Дубравной улице.