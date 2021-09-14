Задержан последний сбежавший из подмосковного изолятора заключенный

Кадр: YouTube / Следственный комитет России

В Москве задержали преступника Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, который, по версии следствия, убил свою жертву выстрелом в грудь из арбалета. Он являлся организатором и последним из пяти участников побега из истринского ИВС, произошедшего в августе этого года. О его поимке сообщила «Ленте.ру» официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Хронология событий

В ночь на 6 августа из изолятора в Подмосковье сбежали пятеро заключенных: предполагаемый убийца «колбасного короля» Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. По данным СКР, побег был совершен после того, как дежурный изолятора перевел Мавриди в другую камеру по его просьбе и забыл закрыть «кормушку» — люк на двери для подачи пищи. Благодаря этому одному из беглецов удалось просунуть руку и открыть крепления наружного засова, а второй замок вообще не был заперт. Затем заключенные покинули помещение и сорвали замок на воротах. Сообщается, что побег был совершен с использованием гаечного ключа, который, по версии следствия, могла пронести заключенному адвокат Мавриди с которой у преступника, предположительно, была любовная связь.

После побега задержали двух сотрудников ИВС. Их заподозрили в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)

35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где их обнаружили оперативники вечером 11 августа. Вместе с беглецами там находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу из-за предоставления укрытия сбежавшим заключенным. Известно, что опознать преступников помогли жильцы этого дома по фотороботам, расклеенным по городу.

Позже, в Московской области правоохранители задержали третьего участника побега — Николая Тетерю, который сам сдался полиции.

После этого стало известно о задержании двоих пособников побега заключенных. По данным следствия, 6 августа пятеро беглецов сначала направились к своему знакомому в Лобне. Тот передал им деньги, мобильный телефон и предметы первой необходимости. В течение суток беглецы скрывались в его доме, после чего двое из них связались по телефону с еще одним знакомым, который перевез их в квартиру в Подольске, где они прятались до задержания.

Утром 18 августа задержали четвертого беглеца — Александра Бутнару. Он был пойман в одном из поселков в Новгородской области сотрудники местного уголовного розыска совместно с коллегами из уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области. Известно, что он прятался в частном доме.

Бутнару уверял, что расстался с убийцей «колбасного короля» Мавриди на следующий день после побега в лесу под Лобней. Тот был уверен, что скрыться от погони будет проще поодиночке. На допросе задержанный заявил, что дальнейшими планами киллер с ним не делился.

Позже стало известно о заведении уголовного дело о превышении полномочий на и.о. начальника ИВС в Истре, который не пресек действия младшего лейтенанта полиции, распорядившегося поместить четверых арестантов в одну камеру, где они могли обговорить план побега. Позже туда же перевели и самого организатора побега — Александра Мавриди. Исполняющему обязанности предъявляли обвинение в превышении должностных полномочий, которые привели к побегу арестантов из-под стражи.

13 сентября в Москве был задержан последний участник побега из изолятора — Александр Мавриди. Его поймали на улице Дубравной в Митино. Преступник оказал сопротивление полицейским, но был обезврежен.

Убийство «колбасного короля»

Александр Мавриди является главным подозреваемым в убийстве владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, которого называли «колбасным королем». По версии следствия, в ночь с 1 на 2 ноября 2020 года преступник с соучастниками проникли на участок Маругова, связали хозяина дома с его подругой и потребовали отдать им деньги. Неизвестно, каким был ответ «колбасного короля», но считается, что в итоге Мавриди выстрелил бизнесмену в грудь из арбалета. Рана оказалась смертельной.

На след предполагаемого убийцы оперативники вышли уже к вечеру 2 ноября и вскоре задержали его. Причины, которые подтолкнули его на совершение преступления, до сих пор остаются неизвестными.