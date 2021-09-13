В Москве задержали сбежавшего из подмосковного ИВС убийцу «колбасного короля»

В Москве задержали последнего пятого участника побега из истринского ИВС Александра Мавриди, который подозревается в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

«В результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в районе Митино города Москвы задержан последний из пяти сбежавших из-под стражи», — сообщила она.

Беглеца поймали на улице Дубравной в Митино. При задержании Мавриди оказал сопротивление, однако был обезврежен сотрудниками полиции. После проведения дактилоскопии и подтверждения личности Мавриди будет доставлен к следователю СКР по Московской области и допрошен об обстоятельствах побега.

В ночь на 6 августа из подмосковного изолятора сбежали пятеро заключенных: предполагаемый убийца «колбасного короля» Александр Мавриди, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. Предположительно, им удалось открыть дверь при помощи гаечного ключа. Четверо из пяти сбежавших из изолятора заключенных были задержаны еще в августе, организатора побега Мавриди искали больше месяца.

В ночь на 2 ноября Маругов с сожительницей находились в бане, когда туда ворвались двое неизвестных в масках, вооруженных арбалетом и ружьем. Предположительно, одним из них был Мавриди. Они связали хозяину и его подруге руки, угрожали, пытали, требуя деньги, а затем выстрелили из арбалета в грудь бизнесмену.