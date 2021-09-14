У беглеца из подмосковного ИВС изъяли крупную сумму в разной валюте

СКР: в рюкзаке Мавриди найдено 3 тысячи долларов, 1,5 тысячи евро и 70 тысяч рублей

Следователи нашли в рюкзаке задержанного после побега из ИВС подмосковной Истры Александра Мавриди крупную сумму наличных. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, у мужчины с собой было три тысячи долларов, полторы тысячи евро и 70 тысяч рублей. Происхождение средств выясняет следствие.

Ранее 14 сентября сообщалось, что на допросе у следователя Мавриди признал вину в побеге из-под стражи. Ему предъявлено обвинение. Заключенный рассказал, что на протяжении месяца прятался в заброшенных домах в Москве и области.

Мавриди — последнего из пяти сбежавших из ИВС Истры — задержали вечером 13 сентября в Москве. Его искали больше месяца.

В ночь на 6 августа из подмосковного изолятора совершили побег пятеро заключенных: Алекснадр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. Предположительно, им удалось открыть дверь при помощи гаечного ключа. Четверо из пяти сбежавших из изолятора заключенных были задержаны еще в августе.

Мавриди находился под стражей в ИВС Истры по обвинению в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, которое было совершено в ночь на 2 ноября. Бизнесмен с сожительницей были в бане, когда туда ворвались двое вооруженных ружьем и арбалетом неизвестных в масках. Предположительно, одним из них был Мавриди. Они связали хозяину и его подруге руки, угрожали, пытали, требуя деньги, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову.