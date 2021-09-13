Из российской колонии сбежал заключенный

Во время плановой проверки сотрудники колонии в Омской области не обнаружили заключенного

В Омской области из колонии-поселения номер 13 сбежал заключенный. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

12 сентября во время плановой проверки отсутствие осужденного обнаружили сотрудники учреждения.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению места нахождения беглеца.

В ведомстве уточнили, что ранее заключенный отбывал наказание в исправительной колонии номер 6 в Омской области. В 2019 году постановлением суда неотбытая часть наказания заменена на другой вид наказания, в связи с чем осужденного перевели в колонию номер 13.

В соответствии со статьей 129 Уголовно-исполнительного кодекса России осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны, но под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя они имеют право свободно передвигаться по территории учреждения, а также в пределах муниципального образования с разрешения администрации. Кроме того, заключенные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, получать посылки, а также иметь свидания без ограничения.

Ранее, 10 сентября, сообщалось, что в Уфе задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в городе Мелеуз.