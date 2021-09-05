Заключенные в российской колонии вырыли подкоп и напали на надзирателя

РЕН ТВ: в Иркутской области заключенные вырыли подкоп и напали на охранника

В исправительной колонии в Ангарске Иркутской области заключенные вырыли подкоп и напали на надзирателя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло 3 сентября. Дежуривший на КПП сотрудник колонии заметил, что один из осужденных вылез из-под забора. Он задержал беглеца и вызвал подкрепление. Однако в этот момент подбежали трое сообщников беглеца, они набросились на охранника, освободили товарища и попытались скрыться.

Телеканал уточняет, что их схватили на территории колонии.

Ранее 5 сентября сообщалось, что в российской колонии строгого режима заключенные подняли бунт после конфликта двух «черных» группировок. Погибли два человека, четверо получили ранения. Среди погибших бывший фитнес-тренер Артем Ефин. Ему нанесли несколько ножевых ранений. Он был осужден за вымогательство, разбой и угрозу убийством.

Одного из раненых госпитализировали в тяжелом состоянии в нейрохирургическое отделение городской больницы №7 в Комсомольске. Еще двое осужденных, пострадавших во время бунта в колонии, направлены на лечение в Амурскую больницу в состоянии средней тяжести.

