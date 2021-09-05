Правозащитники рассказали о жалобах зэков из взбунтовавшейся российской колонии

Заключенные хабаровской колонии №14, где произошел конфликт между двумя группами осужденных, жаловались правозащитникам на медицинское обслуживание. Об этом ТАСС рассказала председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Виктория Макарчук.

По ее словам, от зэков из взбунтовавшейся колонии не поступали жалобы на какие-то более серьезные проблемы, кроме претензий к недостатку узких медицинских специалистов и вывозу на лечение за пределы тюрьмы.

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Ранее 5 сентября сообщалось, что причиной драки заключенных стал бытовой конфликт двух «черных» группировок, окончившийся гибелью двух человек. Один из них — бывший фитнес-тренер Артем Ефин. Ему нанесли несколько ножевых ранений. Он был осужден за вымогательство, разбой и угрозу убийством. Также пострадали четверо, один из них госпитализирован.

«Черными» группировками в местах лишения свободы называют сообщества, приверженные тюремной субкультуре. Их сторонников также отличает то, что в них все неформальные вопросы (включая те, что связаны с администрацией) решают представители криминального мира. Конфликт между группировками возник не спонтанно: он готовился несколько дней. Причиной противостояния также называлось убийство вора в законе.

5 сентября в российской колонии строгого режима произошли беспорядки. Возбуждено уголовное дело.