Сбежавшего российского заключенного вернули в колонию

В Уфе оперативники задержали осужденного, сбежавшего из башкирской колонии

В Уфе задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в городе Мелеуз. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по республике Башкортостан.

10 сентября в Уфе сотрудники подразделения розыска оперативного отдела республиканского управления ФСИН России задержали осужденного Александра Нестерова.

В ведомстве отметили, что желание заключенных незаконно оказаться на свободе оборачивается для них новым тюремным сроком. Материальные затраты на поиск и поимку возмещают сами беглецы.

Нестеров будет привлечен к уголовной ответственности по статье 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы»).

8 сентября 38-летний заключенный самовольно покинул участок колонии-поселения в городе Мелеузе.

По информации «Интерфакса», до ареста за кражу осужденный проживал в поселке Умет Тамбовской области.