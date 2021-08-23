После побега осужденных из психбольницы в Бурятии возбуждены уголовные дела

После побега семи осужденных из психбольницы в Бурятии возбуждены три уголовных дела

В Бурятии после побега во время беспорядков семи осужденных из республиканского психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь возбуждены несколько уголовных дел. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

В отношении ответственных за соблюдение мер безопасности, режима и охраны сотрудников диспансера следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщило МВД России, психоневрологический диспансер в Бурятии, откуда сбежали осужденные, охраняли не полицейские, а сотрудник частного охранного предприятия.

Также дознавателями отдела МВД России по Заиграевскому району возбуждены дела по статьям 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ.

Днем 21 августа в диспансере произошел бунт во время досмотров и проверки карманов, в котором участвовали 60 пациентов. Их пытались усмирить пятеро санитаров, охраны в медучреждении не оказалось. Во время беспорядков пациент ранил медбрата осколком оконного стекла. Пока персонал отвлекся на пострадавшего, семеро осужденных сломали замок на оконной решетке, сбросили на землю матрас, спрыгнули на него и сбежали.

В течение дня всех беглецов задержали и вернули в диспансер сотрудники МВД России по Республике Бурятия и управления Росгвардии.

У сбежавших были диагностированы различные психические расстройства. Они осуждены за кражу, вымогательство или нанесение тяжкого вреда здоровью. Беглецы признаны судом социально опасными.