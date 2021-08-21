Раскрыты подробности о сбежавших из психбольницы в Бурятии осужденных

Сбежавшие из психбольницы в Бурятии были осуждены за кражу и вымогательство

У осужденных, сбежавших из психиатрической больницы в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии, диагностированы различные психические расстройства. Подробности о россиянах раскрыл Telegram-канал «112».

По данным Telegram-канала Life Shot, они осуждены на такие преступления как кража, вымогательство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее 21 августа глава Бурятии Алексей Цыденов написал о побеге пациентов республиканского психоневрологического диспансера, находившихся на принудительном лечении. По его данным, речь шла о пятерых беглецах.

Цыденов призвал местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми. При каких обстоятельствах был совершен побег, не уточняется. По данным «112», пациенты устроили погром, напали на 61-летнего санитара Николая Тешелева с осколком стекла, ранили его, после чего сбежали. Их разыскивают сотрудники ОМОН и СОБР.