Пятеро российских осужденных сбежали из психбольницы в Бурятии

Пятеро российских осужденных сбежали из психбольницы в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии. Об этом в субботу, 21 августа, глава республики Алексей Цыденов рассказал на своей странице в Facebook.

«Предварительно, сбежали пять человек, но пока информация уточняется, — говорится в сообщении. — Местных жителей просим проявлять бдительность и следить за детьми».

Отмечается, что беглецы находились на принудительном лечении в республиканском психоневрологическом диспансере. При каких обстоятельствах был совершен побег, не уточняется. Установить их местоположение до сих пор не удалось.

Осужденных разыскивают сотрудники ОМОН и СОБР.

По данным Telegram-канала «112», речь идет о семерых пациентах. Сообщается, что они устроили погром, напали на 61-летнего санитара Николая Тешелева с осколком стекла, ранили его, после чего сбежали.

Ранее в августе сообщалось, что отбывавший срок за кражи заключенный сбежал из московской колонии. Уточняется, что осужденный попросил разрешения сходить за продуктами в магазин. Дежурный дал согласие, однако не выделил арестанту конвой. Также за заключенным не был осуществлен надзор, в результате чего он беспрепятственно покинул колонию.

