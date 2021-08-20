Следователь влюбилась в обвиняемого и помогла ему сбежать

Обвиняемый в краже россиянин соблазнил следователя из Омска и сбежал на ее иномарке

В Омске задержан сбежавший из-под подписки о невыезде обвиняемый в краже россиянин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, правоохранительные органы подозревают, что мужчина соблазнил расследовавшую его дело девушку, которая помогла ему сбежать и предоставила для этого свою иномарку. Любовная история вскрылась после того, как беглец в очередной раз не явился на следственные действия по делу о краже и его объявили в розыск. В момент задержания он был в принадлежавшем девушке-следователю автомобиле.

В отношении подозреваемой проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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