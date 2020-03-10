Начальник полицейского участка влюбился в задержанную и попал за решетку

Начальник полицейского участка муниципалитета Аргао в филиппинской провинции Себу попал за решетку после того, как его обнаружили спящим с задержанной женщиной. Об этом сообщает сайт The Freeman.

В среду, 4 марта, несколько сотрудников полицейского участка сообщили в отдел собственной безопасности о том, что их начальник Ильдефонсо Миранда (Ildefonso Miranda) состоит в непозволительных отношениях с задержанной за хранение наркотиков 32-летней Жан Клаудией Де Гузман (Jean Claudia de Guzman).

Сотрудники отдела собственной безопасности провели расследование и сняли фото и видео, на которых Миранда и де Гузман проводят время вне полицейского участка. Они даже ездили вместе в город Себу, расположенный в двух часах езды от участка.

В пятницу, 6 марта, Миранда был арестован. Де Гузман была обнаружена в служебной спальне начальника полицейского участка. Сам Миранда заявил, что единственной его ошибкой было то, что он влюбился в задержанную.

Вышестоящее руководство предъявило Миранде обвинения в нарушении акта о борьбе со взяточничеством и коррупцией уголовного кодекса и прямом взяточничестве. Кроме того, ему предъявлено обвинение в административном нарушении за серьезный проступок, который, если он будет доказан, может привести к его увольнению со службы. Если действия Миранды будут доказаны, все его подчиненные будут отстранены от должностей и понесут наказание.

Ранее сообщалось, что надзирательницу крупнейшей мужской тюрьмы в Великобритании HM Prison Berwyn заподозрили в неподобающих отношениях с заключенным. 27-летняя Айша Ганн (Ayshea Gunn) предстала в суде по обвинению в романтических связях с 29-летним преступником Курамом Разаком (Khuram Razaq), отбывающим тюремный срок за ограбление.

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