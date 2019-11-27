Тюремная надзирательница тайно завела роман с заключенным и пошла под суд

Надзирательницу крупнейшей мужской тюрьмы в Великобритании HM Prison Berwyn заподозрили в неподобающих отношениях с заключенным. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

27-летняя Айша Ганн (Ayshea Gunn) предстала в суде по обвинению в романтических связях с 29-летним преступником Курамом Разаком (Khuram Razaq), отбывающим тюремный срок за ограбление. По словам адвоката подсудимой, женщина признает, что вела себя неправомерно в период с 31 июля по 20 ноября 2018 года.

Ганн, проживающую в валлийской деревни Джонстаун, графство Рексхэм, отпустили под залог до судебного слушания, которое назначено на 23 декабря. Заключенный Разак даст показания в среду, 27 ноября, по видеосвязи. По делу ведется расследование.

В мае сообщалось, что в штате Южная Каролина, США, надзирательницу Кирклендской тюрьмы строгого режима арестовали после того, как узнали, что она забеременела от заключенного. Выяснилось, что 29-летняя сотрудница тюрьмы неоднократно вступала в сексуальную связь с преступником на протяжении нескольких месяцев.

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