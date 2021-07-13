Двое российских осужденных сбежали из колонии

Сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Новосибирской области совместно с полицейскими разыскивают двух осужденных, которые сбежали из колонии-поселения №8. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Во время проведения плановой проверки выяснилось, что осужденные Козлов Виталий Владимирович и Горлов Александр Сергеевич отсутствуют.

По информации ФСИН, беглецы могли воспользоваться правом носить гражданскую одежду, а также иметь при себе деньги и ценные вещи.

В соответствии со статьей 129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, заключенные в колонии-поселении содержатся без охраны, но под надзором администрации. В дневные часы — от подъема до отбоя — они могут свободно передвигаться по территории колонии.

27-летний Александр Горлов осужден за преступления против собственности и сбыт наркотиков, 26-летний Виталий Козлов — за преступления против собственности.