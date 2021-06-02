Сбежавшего из суда обвиняемого в убийстве гея объявили в розыск

Сбежавшего из суда в Москве Антона Бережного, обвиняемого в убийстве гея Романа Едалова на Курском вокзале, объявили в розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Заседание по уголовному делу Бережного перенесли на 9 июня.

1 июня стало известно, что после прений сторон в московском суде Бережной выступил с последним словом и ушел на перерыв, с которого так и не вернулся. Поисками беглеца занялась полиция.

Бережного обвинили по двум статьям: убийство и побои. По версии следствия, в ночь на 29 июня 2019 года перед главным входом в здание Курского вокзала Антон Бережной напал с ножом на Едалова и Евгения Ефимова, выкрикивая в их адрес оскорбления, связанные с сексуальной ориентацией. Ефимов получил легкое ножевое ранение, а Едалов, прикрывавший его собой от нападавшего, был смертельно ранен и скончался на месте.

7 февраля 2020 года присяжные Басманного суда Москвы оправдали Бережного, однако после общественного резонанса дело направили на новое рассмотрение.