Обвиняемый в убийстве гея сбежал из суда в Москве

В Москве из Басманного суда сбежал Антон Бережной, обвиняемый в убийстве гея Романа Едалова на Курском вокзале. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

После прений сторон Бережной выступил в суде с последним словом и ушел на перерыв, с которого так и не вернулся. Поисками беглеца занялась полиция.

Как «Ленте.ру» уточнили в пресс-службе суда, заседание отложили. Бережному вынесли постановление о приводе на 2 июня.

В ночь на 29 июня 2019 года перед главным входом в здание Курского вокзала произошел конфликт: по версии следствия, Антон Бережной напал с ножом на Едалова и Евгения Ефимова, выкрикивая в их адрес оскорбления, связанные с сексуальной ориентацией. Ефимов получил легкое ножевое ранение, а Едалов, прикрывавший его собой от нападавшего, был смертельно ранен и скончался на месте.

Бережного обвинили по двум статьям: убийство и побои. 7 февраля 2020 года присяжные Басманного суда Москвы оправдали Бережного, однако после общественного резонанса дело направили на новое рассмотрение.