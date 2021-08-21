Всех сбежавших из психбольницы в Бурятии осужденных задержали

В Бурятии задержали всех осужденных, которые ранее 21 августа сбежали из психиатрической больницы в Новой Бряни Заиграевского района. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте правительства региона.

Сообщалось, что в больнице произошел бунт, в котором участвовали 60 человек. Их пытались усмирить пятеро санитаров, так как охраны в медучреждении не оказалось. Семерым осужденным удалось сбежать, остальных персонал сумел усмирить.

Отмечалось, что у сбежавших были диагностированы различные психические расстройства. Они были осуждены за кражу, вымогательство или нанесение тяжкого вреда здоровью.