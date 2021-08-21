Стало известно о задержании третьего сбежавшего пациента психбольницы в Бурятии

В Бурятии задержали третьего пациента психиатрической больницы, сбежавшего ранее 21 августа. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На свободе остаются четыре человека. В поисках принимают участие ОМОН и СОБР.

Всего из диспансера сбежали семь человек, двоих из них задержали ранее. Известно, что они осуждены за кражу, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как уточнил Telegram-канал «Осторожно, новости», каждый из преступников был признан судом социально опасным.

По данным издания Baza, перед побегом в психдиспансере случился бунт, в нем участвовали 60 человек. На месте не оказалось охраны и разнимать пациентов пришлось пятерым санитарам.