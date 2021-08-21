Побег осужденных из психбольницы в Бурятии попал на видео

Момент побега осужденных пациентов из психбольницы в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно двух человек, которые перелезают через забор и скрываются. На этом запись заканчивается.

О побеге стало известно ранее 21 августа. Изначально сообщалось о пяти сбежавших, однако позднее выяснилось, что территорию учреждения покинули семь пациентов, их разыскивают ОМОН и СОБР. По данным полиции, сбежавшие были осуждены за кражу, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как уточнил Telegram-канал «Осторожно, новости», каждый из преступников был признан судом социально опасным.

Как сообщило издание Baza, в диспансере, из которого произошел побег, случился бунт с участием 60 человек. Охраны на месте не было, пациентов пытался усмирить медицинский персонал — пятеро санитаров. На данный момент известно о задержании двоих из сбежавших семерых осужденных.