Двоих сбежавших из психбольницы в Бурятии российских заключенных задержали

СМИ сообщили о задержании двоих из семи сбежавших из психбольницы в Бурятии заключенных

Двоих из семи сбежавших из психбольницы в Бурятии российских заключенных задержали на выезде из села Новая Брянь, где и находится медучреждение. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Ранее 21 августа стало известно, что из республиканского психоневрологического диспансера сбежали семь преступников, находившихся там на принудительном лечении. Беглецы были судимы за кражу, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и признаны судом социально-опасными.

В Улан-Удэ и четырех районах республики был введен оперативный план «Сирена».

По время побега также пострадал санитар психдиспансера, ему нанесены поверхностные раны, сейчас находится дома.