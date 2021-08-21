Появились детали побега российских осужденных из психбольницы в Бурятии

В бурятской психбольнице, из которой сбежали семеро заключенных, был бунт

Появились детали побега семерых российских осужденных из психбольницы в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

В диспансере, из которого сбежали мужчины, произошел большой бунт, в котором участвовали 60 человек. Охраны на месте не было, и персонал — пятеро санитаров — пытались их усмирить. Семерым удалось сбежать через забор, а остальных удалось остановить.

Ранее в субботу, 21 августа, стало известно о том, что что пятеро осужденных сбежали из психиатрической больницы в Бурятии. Позднее Telegram-канал «112» уточнил, что речь идет о семерых пациентах. Сейчас их разыскивает ОМОН и СОБР.

Уточнялось, что у беглецов диагностированы умственная отсталость, шизофрения и расстройство личности. По данным Telegram-канала Life shot, они были судимы за кражу, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Каждый из сбежавших преступников был признан судом социально-опасным, пишет «Осторожно, новости».