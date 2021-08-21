Психиатр описал действия сбежавших из психбольницы в Бурятии

Сбежавшие из психбольницы в Бурятии пациенты будут поступать, как обычные преступники. Так их действия описал психиатр Михаил Тетюшкин в беседе с «Говорит Москва».

«Сам факт способности к кооперации и согласованным действиям говорит о том, что на данный момент они все более или менее в плане поведения действуют сообразно обычной человеческой логике», — заявил специалист. Также он добавил, что от их действий не стоит ожидать чего-то неординарного.

Кроме того, психиатр считает, что сбежавшие пациенты могут возобновить свою преступную деятельность. Он отметил, что если бы это был одиночный побег, то в таком случае можно было бы предположить состояние острого психоза, отсутствие логики в поведении, а также целенаправленного мышления.

«Они будут реализовывать свою потребность в свободе», — добавил Тетюшкин.

Ранее 21 августа стало известно, что из республиканского психоневрологического диспансера сбежали семь преступников, находившихся там на принудительном лечении. Беглецы были судимы за кражу, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и признаны судом социально-опасными.