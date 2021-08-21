Минздрав Бурятии подтвердил побег осужденных из психиатрической больницы

Сотрудники министерства здравоохранения Бурятии подтвердили, что из психиатрической больницы в Новой Бряни Заиграевского района сбежали семеро пациентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Из психоневрологического диспансера сбежало семеро осужденных. Во время подготовки к побегу они напали на санитара», — рассказал представитель ведомства, уточнив, что пострадавшему госпитализация не потребовалась.

Также сообщается, что пациенты были судимы за кражу, вымогательство и причинение вреда здоровью.

Ранее в субботу, 21 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов написал о побеге пациентов республиканского психоневрологического диспансера, находившихся на принудительном лечении. Глава региона призвал местных жителей проявлять бдительность и следить за детьми.