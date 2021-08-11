Побег братьев через окно из российского суда после приговора попал на видео

Полиция в Ленинградской области задержала беглецов, которые сбежали из кабинета судьи после приговора, выпрыгнув из окна. Побег братьев попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения на судебном участке в Выборгском районе публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как осужденные без конвоя и наручников проходят по пустому коридору, заходят в подсобное помещение и забирают оттуда рюкзаки, после чего свободно проходят через турникет. Один из братьев остановился и замешкался, вероятно, намереваясь вернуться, однако вскоре направился за родственником к окну. Обоим удалось беспрепятственно выпрыгнуть из окна на улицу и убежать.

Все это время осужденные прятались у себя дома во Всеволожском районе, где прописаны. При задержании полицией они не оказывали сопротивления.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области двое подсудимых братьев отпросились в туалет и выпрыгнули из окна здания суда после оглашения приговора за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозы убийством.